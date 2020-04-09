Yeni Malatyaspor'da 10 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
09 Nisan 2020, Perşembe
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'da 10 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor

Yeni Malatyaspor'da 10 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk 'da 2019-2020 sezon sonu itibariyle 10 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Ancak 'dan gelen açıklama kulübü rahatlatmış durumda.

Futbolda virüs arası sürerken kulüplerin cevabını en çok merak ettiği soruya geçtiğimiz günlerde yanıt vererek mayısta sözleşmesi biten futbolcuların olası yeniden başlangıç durumunda sözleşmelerinin devam edeceğini duyurmuştu.

Bu açıklama üzerine oldukça rahatlayan Kulübü'nde sözleşmesi mayıs ayı itibariyle biten 10 futbolcu bulunuyor. Sarı-kırmızılı kulüpte sözleşmesi sona erecek futbolcular arasında kulüpte geçirdiği 3 sezonda da istenen verim alınamayan ve küçük çaplı krize neden olan Issiar Dia da bulunuyor.

Dia 3 sezon kaldığı Yeni Malatyaspor'a sayılı maçta katkı sunabilmişti. Sarı-kırmızılılarda Fabian Farnolle, , Arturo Mina, , Robin Yalçın, Mitchell Donald, , Issiar Dia, Kjartansson ve Eren Tozlu'nun sözleşmeleri sona erecek.

  1. 09.04.2020
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