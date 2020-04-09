Yeni Malatyaspor yönetiminden telekonferanslı toplantı
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da yönetim kurulu telekonferans sistemiyle yaptığı toplantıda durum değerlendirmesi yaptı. Toplantı Adil Gevrek'in başkanlığında gerçekleşti.
Yeni Malatyaspor yönetimi telekonferans yöntemiyle bir toplantı yaparak hem futbolun önümüzdeki günlerinin olası senaryolarını, hem de kulüpteki son durumu masaya yatırdı. Adil Gevrek başkanlığındaki toplantıya Gökhan Çelik, Ahmet Topdağ, Suat Tekin, Aziz Yalçınkaya, Selim Pilten, Mehmet Coşer Gömüç, Burak Çakır, Yüksel Demirkol, Mehmet Koçyiğit, Bilal Elmas, Hakkı Çelikel, İlhan Çelebi ve Yüksel Demirkol katıldı. Önümüzdeki ay yapılacak mali kongre öncesinde yönetim kuruluna bilgilendirme yaptığı belirtilen Başkan Gevrek'in bazı konularda da fikir alışverişinde bulunduğu ifade edildi.
Telekonferans sistemiyle gerçekleştirilen toplantının fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan yönetim kurulu üyesi Ahmet Topdağ, verimli bir toplantı yapıldığını paylaştı.
- 09.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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