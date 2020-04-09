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09 Nisan 2020, Perşembe
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yönetiminden telekonferanslı toplantı

Yeni Malatyaspor yönetiminden telekonferanslı toplantı

ekiplerinden 'da yönetim kurulu telekonferans sistemiyle yaptığı toplantıda durum değerlendirmesi yaptı. Toplantı 'in başkanlığında gerçekleşti.

yönetimi telekonferans yöntemiyle bir toplantı yaparak hem futbolun önümüzdeki günlerinin olası senaryolarını, hem de kulüpteki son durumu masaya yatırdı. başkanlığındaki toplantıya Gökhan Çelik, , Suat Tekin, Aziz Yalçınkaya, Selim Pilten, Mehmet Coşer Gömüç, Burak Çakır, , Mehmet Koçyiğit, Bilal Elmas, Hakkı Çelikel, İlhan Çelebi ve Yüksel Demirkol katıldı. Önümüzdeki ay yapılacak mali kongre öncesinde yönetim kuruluna bilgilendirme yaptığı belirtilen Başkan Gevrek'in bazı konularda da fikir alışverişinde bulunduğu ifade edildi.
Telekonferans sistemiyle gerçekleştirilen toplantının fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan yönetim kurulu üyesi Ahmet Topdağ, verimli bir toplantı yapıldığını paylaştı.

  1. 09.04.2020
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