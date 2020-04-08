Yarınlarımız güzel olacak - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
08 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Yarınlarımız güzel olacak

Yarınlarımız güzel olacak

Yarınlarımız güzel olacak

tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla 'Umudunuzu kaybetmeyin' temalı bir video çekerek seslendi.

Yeni Malatyasporlular tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla 'Umudunuzu kaybetmeyin' temalı bir video çekerek seslendi. Eren Tozlu, "İnşallah beklediğimiz o güzel günler çok yakında" derken, Remi Walter ise "Dayan " diye konuştu. ise "İnşallah bu kötü hastalığı bir an önce yenip, güzel günlere hep birlikte yürüyeceğiz" mesajını verdi.
  1. 8.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yarınlarımız güzel olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA