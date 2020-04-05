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05 Nisan 2020, Pazar
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’dan tam destek

Malatya’dan tam destek

takımlarından , 'ın öncülüğünde başlatılan, 'Biz bize yeteriz ' kampanyasına 100 bin TL bağışta bulundu.

Süper Lig takımlarından , 'ın öncülüğünde başlatılan, 'Biz bize yeteriz ' kampanyasına bağışta bulundu. Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsle mücadele için kampanyaya biz de kulüp olarak 100 bin TL ile katılıyoruz" ifadelerine yer verildi.
  1. 5.4.2020
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