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04 Nisan 2020, Cumartesi
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Ayrılık yok

Ayrılık yok

'da programın ligin kaldığı yerden devamına göre yapıldığı bu nedenle tüm takımın şehirde kaldığı bildirildi.

'da programın ligin kaldığı yerden devamına göre yapıldığı bu nedenle tüm takımın şehirde kaldığı bildirildi. Ayrıca uzun süredir maç kazanılmaması ve ligin tatil olmasıyla ekonomik sıkıntı yaşandığı da kaydedildi.
  1. 4.4.2020
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