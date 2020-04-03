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03 Nisan 2020, Cuma
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Malatyaspor durmuyor

Malatyaspor durmuyor

antrenmanlarını sürdürüyor. ile Hadebe tesislerde, diğerleri ise evde çalışıyor.

Yeni Malatyaspor antrenmanlarını sürdürüyor. ile Hadebe tesislerde, diğerleri ise evde çalışıyor. 'ın hazırladığı özel program doğrultusunda futbolcular antrenmanlarını video konferans yoluyla teknik heyetle paylaşıyor.

  1. 3.4.2020
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