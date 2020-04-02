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02 Nisan 2020, Perşembe
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Eren: Virüs bitsin gerisi mühim değil

Eren: Virüs bitsin gerisi mühim değil

'un tecrübeli golcüsü , koronavirüs nedeniyle herkesin planlarının bozulduğunu ancak formda kalabilmek için bireysel çalışmalara devam ettiklerini açıkladı.

'un tecrübeli golcüsü , koronavirüs nedeniyle herkesin planlarının bozulduğunu ancak formda kalabilmek için bireysel çalışmalara devam ettiklerini açıkladı. Başarılı futbolcu, "Şu an hepimiz çalışıyoruz. Zaman zaman tesiste çalışma fırsatımız da oluyor. Tabi bu çalışma takımla yapılan çalışma gibi olamaz. Bu çalışmalar daha ziyade formda kalabilmek için. Hepimizin tek düşüncesi ve temennisi bu süreç düzelsin de gerisi önemli değil" açıklamasını yaptı.
  1. 2.4.2020
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