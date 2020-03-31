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31 Mart 2020, Salı
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’da vardiya dönemi

Malatya’da vardiya dönemi

Lige verilen arayı boş geçmek istemeyen Yeni , hazırlıklarını sürdürüyor. Oyuncuların bir kısmı evlerinde çalışırken; bir kısmı ise idmanını tesislerde yapıyor.

Lige verilen arayı boş geçmek istemeyen Yeni , hazırlıklarını sürdürüyor. Oyuncuların bir kısmı evlerinde çalışırken; bir kısmı ise idmanını tesislerde yapıyor. Dönüşümlü olarak kullanılan antrenman sahasının günün 24 saatinin dönüşümlü açık olduğu ifade edildi. Sarı-kırmızılı oyuncuların, antrenmanlarını video konferans yoluyla teknik heyetle paylaştığı belirtildi.
  1. 31.3.2020
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