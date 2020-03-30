''Önce sağlığımız gerisi halledilir''

Hikmet Karaman, "Oyuncularımızın hepsi bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Yarın ne olacağını hiç kimse kestiremez. Bazı şeyler futboldan da yaptığımız işlerden de çok daha önemlidir. Öncelikle sağlığımız, ailemiz ve ülkemiz. Gerisi mutlaka bir şekilde halledilir" değerlendirmesinde bulundu.