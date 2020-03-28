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28 Mart 2020, Cumartesi
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psikolojiye dikkat çekti

Kaptan Murat psikolojiye dikkat çekti

'un Kaptanı , bu süreci hep birlikte atlatacaklarına inandığını belirtti.

Yeni Malatyaspor'un Kaptanı , bu süreci hep birlikte atlatacaklarına inandığını belirtti. Tecrübeli orta saha, "Tekrar başlanırsa nasıl olacak şu an muamma. İşin bir de hazırlık ve psikolojik bölümü var" değerlendirmesinde bulundu.
  1. 28.3.2020
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