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27 Mart 2020, Cuma
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Videolu kontrol

Videolu kontrol

Koronavirüs arasında futbolcular bireysel antrenmanlarını evlerinde sürdürüyor.

Koronavirüs arasında futbolcular bireysel antrenmanlarını evlerinde sürdürüyor. Evlerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın hazırladığı özel program doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı- kırmızılılar, bu anlarını video yoluyla kulübe gönderiyor. temsilcisinde hiçbir futbolcunun ülkesine dönüş izni verilmedi.
  1. 27.3.2020
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