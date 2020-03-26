Karaman: Teste gün sayıyoruz

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, koronavirüs salgınını en kısa sürede atlatarak, normal günlere dönmeyi arzuladıklarını söyledi. "Henüz hiçbirimiz test yaptırmadık günleri sayıyoruz" diyen Hikmet Karaman, "Bu aslında spor camiasından öte insanlık için kötü bir durum. İnşallah kısa sürede bu olayı aşar, ülke olarak normal günlerimize döneriz" dedi.