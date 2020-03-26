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26 Mart 2020, Perşembe
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Karaman: Teste gün sayıyoruz

Karaman: Teste gün sayıyoruz

Karaman, koronavirüs salgınını en kısa sürede atlatarak, normal günlere dönmeyi arzuladıklarını söyledi.

Karaman, koronavirüs salgınını en kısa sürede atlatarak, normal günlere dönmeyi arzuladıklarını söyledi. "Henüz hiçbirimiz test yaptırmadık günleri sayıyoruz" diyen , "Bu aslında spor camiasından öte insanlık için kötü bir durum. İnşallah kısa sürede bu olayı aşar, ülke olarak normal günlerimize döneriz" dedi.

  1. 26.3.2020
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