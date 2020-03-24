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24 Mart 2020, Salı
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Yeni sanaldan takipte

Yeni Malatya sanaldan takipte

futbolcularının günlük bireysel antrenmanlarını üzerinden takip ediyor.

Yeni Malatyaspor futbolcularının günlük bireysel antrenmanlarını üzerinden takip ediyor. Teknik heyet, futbol takımı için özel takip edilebilir bireysel programlar hazırladı. ve ekibi bu çalışmaları sosyal medyada kurulan grupta görüntülü olarak takip ediyor.
  1. 24.3.2020
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