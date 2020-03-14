Y.Malatyaspor fikstüre bakıyor - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
14 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Y.Malatyaspor fikstüre bakıyor

Y.Malatyaspor fikstüre bakıyor

Y.Malatyaspor fikstüre bakıyor

Ligde ikinci devrede henüz galibiyetle tanışamayan Y., fikstürüne güveniyor.

Ligde ikinci devrede henüz galibiyetle tanışamayan Y., fikstürüne güveniyor. Malatya ekibi kalan 9 maçının 5'ini sahasında oynayacak. Sarı-kırmızılılar, yarın deplasmanda sonuncu 'la yapacakları kritik maçta galibiyet özlemine son vermek istiyor.
  1. 14.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Y.Malatyaspor fikstüre bakıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN