Yeni Malatyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları tamamlandı - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
10 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Yeni Malatya'da Trabzonspor maçı hazırlıkları tamamlandı

'da maçı hazırlıkları tamamlandı

Yeni Malatyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları tamamlandı

BtcTurk , 'de 19. hafta erteleme karşılaşmasında yarın kendi evinde ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

BtcTurk , 'de yarın sahasında ile yapacağı 19. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışması ve taktik çift kale maçla sona erdi.

ekibi, Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem yönetecek.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da kart cezalısı Teenage Hadebe, Issam Chebake ve , Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Öte yandan, maçın ertelendiği tarihten sonra takıma katılan Vidar Örn Kjartansson, Youssuf Ndayishimiye ve Karim Hafez, statü gereği Trabzonspor karşılaşmasında kadroda yer alamayacak.

  1. 10.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni Malatyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN