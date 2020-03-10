Yeni Malatyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları tamamlandı
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 19. hafta erteleme karşılaşmasında yarın kendi evinde Trabzonspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı 19. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışması ve taktik çift kale maçla sona erdi.
Malatya ekibi, Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.
BtcTurk Yeni Malatyaspor'da kart cezalısı Teenage Hadebe, Issam Chebake ve Mustafa Akbaş, Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Öte yandan, maçın ertelendiği tarihten sonra takıma katılan Vidar Örn Kjartansson, Youssuf Ndayishimiye ve Karim Hafez, statü gereği Trabzonspor karşılaşmasında kadroda yer alamayacak.
- 10.03.2020
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Yorum
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Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Yeni Malatyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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