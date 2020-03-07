Y.Malatya’ya moral ziyareti

Y. Malatya'da Konya maçı öncesi Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve beraberindeki heyet, sarı-kırmızılılara moral ziyaretinde bulundu. Başkan Adil Gevrek, "2. yarı çok sıkıntılı başladı ama inanıyorum ki bu sıkıntıyı bu moral ziyareti, taraftarlarımız ve camiamızla beraber atlatacağız" dedi.