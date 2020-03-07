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07 Mart 2020, Cumartesi
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Y.’ya moral ziyareti

Y.Malatya’ya moral ziyareti

Y. 'da  maçı öncesi , Belediye Başkanı ve beraberindeki heyet, sarı-kırmızılılara moral ziyaretinde bulundu.

Y. 'da maçı öncesi , Belediye Başkanı ve beraberindeki heyet, sarı-kırmızılılara moral ziyaretinde bulundu. Başkan Adil Gevrek, "2. yarı çok sıkıntılı başladı ama inanıyorum ki bu sıkıntıyı bu moral ziyareti, taraftarlarımız ve camiamızla beraber atlatacağız" dedi.

  1. 7.3.2020
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