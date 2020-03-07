Yeni Malatyaspor - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
Süper Lig'in 25. haftasında Btc Turk Yeni Malatyaspor, evinde Konyaspor'u konuk edecek. Her iki takım da son haftalarda oynadığı karşılaşmalarda istediği sonuçla ayrılamazken, mücadeleden puan veya puanlarla ayrılarak ivme yakalamak istiyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'lerde kimler var? İşte cevabı...
Btc Turk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında evinde Konyaspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Her iki takımın da mutlaka puan veya puanlar kazanması gerektiği haftalarda büyük önem taşıyan bu karşılaşmanın detaylarını futbolseverler merak ediyor.
YENİ MALATYASPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?
Yeni Malatyaspor ve Konyaspor'un karşı karşıya geleceği bu müsabakada, 7 Mart Cumartesi günü saat 14:00'te başlayacak ve beIN Sports 2 kanalından naklen, canlı olarak ekranlara gelecek.
MUHTEMEL 11'LER
YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Mina, Karim Hafez, Murat Yıldırım, Acquah, Gökhan Töre, Donald, Fofana, Umut Bulut
KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Guilherme, Shengelia, Jonsson, Hadziamhetovic, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic
- 07.03.2020
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
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Yeni Malatyaspor - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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