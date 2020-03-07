Yeni Malatyaspor - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
07 Mart 2020, Cumartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Yeni Malatyaspor - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 25. haftasında Btc Turk , evinde 'u konuk edecek. Her iki takım da son haftalarda oynadığı karşılaşmalarda istediği sonuçla ayrılamazken, mücadeleden puan veya puanlarla ayrılarak ivme yakalamak istiyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'lerde kimler var? İşte cevabı...

Btc Turk , Süper Lig'in 25. haftasında evinde 'u konuk etmeye hazırlanıyor. Her iki takımın da mutlaka puan veya puanlar kazanması gerektiği haftalarda büyük önem taşıyan bu karşılaşmanın detaylarını futbolseverler merak ediyor.

YENİ MALATYASPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor ve Konyaspor'un karşı karşıya geleceği bu müsabakada, 7 Mart Cumartesi günü saat 14:00'te başlayacak ve beIN Sports 2 kanalından naklen, canlı olarak ekranlara gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Mina, Karim Hafez, Murat Yıldırım, Acquah, Gökhan Töre, Donald, Fofana, Umut Bulut

KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Guilherme, Shengelia, Jonsson, Hadziamhetovic, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic

  1. 07.03.2020
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