Hikmet Karaman: İlk 45 dakika çıldırdım!

Göreve geldikten sonra Yeni Malatyaspor'un başında ilk maçına çıkan Teknik Direktör Hikmet Karaman, 1-1 berabere sonuçlanan Konyaspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Takım olarak zor bir dönemeçten geçtiklerini ifade eden Karaman, ligin ikinci yarısında galip gelemeyen bir takımın olduğunu belirterek "Bazen insan şaşırıyor. Teknik adamların bir üslubu, bir felsefesi olması lazım. Bu felsefe üzerine ben gideceğim, o gelecek, çıtayı yukarı çıkarması lazım. İşimiz kolay değil" diye konuştu.



"ZATEN İLK 45 DAKİKA ÇILDIRDIM"

Karşılaşmanın ilk yarısının bitimine kısa süre kala penaltıdan gol yediklerini anımsatan Karaman, "Zaten ilk 45 dakika çıldırdım, halbuki pozisyon oyununu topa sahipken oynayabilsek maçı farklı yerlere getireceğiz. Takım bir an önce bir gol atalım düşüncesinde. Ne oldu; bitime 30 saniye penaltı, kırmızı kart. Aslında başka şeyleri konuşmak gerekirken içeride, içeri giriyoruz kaos içerisinde olan bir takım, 10 kişi kalmış bir takım" ifadelerine yer verdi.



"İKİNCİ YARI İYİ BİR TAKIM KARAKTERİ ORTAYA KOYDUM"

İkinci yarı iyi bir takım karakteri ortaya koyduklarını ve mücadele ettiklerini belirten Karaman, "En azından altımızdaki takımı yanımıza yaklaştırmamış olduk. Bu yeterli mi? Kesinlikle değil tabi" dedi.

"Konyaspor karşısında 3 puan alarak iyi bir joker çıkarabilirdik" diyen Karaman, "Aslında takımın iki orjinal stoperi yok. Biri orjinal olmayan biri de uzun süre oynamayan stoperle oynadık, dolayısıyla 1 puana Allah'a şükür demek gerekiyor" şeklinde konuştu.



"TARAFTARLARIMIZ 90 DAKİKA TAKIMI DESTEKLESİN"

Taraftarlara da mesaj veren Karaman, "90 dakika boyunca takımı desteklesinler, sonra kime ne derse desinler. Ben gelip geçiciyim, başkan da gelip geçici, ama sizler hep buradasınız. Maç bittikten sonra ne derlerse desinler ama maçın içinde bizim kendi taraftarımız başka şeyler söylerse negatif enerji veriyor. Malatyaspor burada kalıcı, bunun kalıcı olmasını istiyorsak herkes o bayrağın altında toplanacak, bu görevde hepimizin" diye konuştu.



"HER OYUNCUYA İHTİYACIMIZ VAR"

Takımın motivasyona ve öz güvene ihtiyacının olduğunu dile getiren Karaman, "Hepsi bizim oyuncularımız. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Bir gün biri kurtaracak bu takımı, bugün de Murat kurtardı, Trabzon maçında bir başkası kurtaracak. Elimizdeki kadro yapısı belli, sakat oyuncularımız da çok. Oynayacak bütün oyunculara destek vermemiz gerekiyor" dedi.