CANLI | Yeni Malatyaspor-Konyaspor

Btc Turk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında evinde Konyaspor'u konuk ediyor. Her iki takımın da kritik haftalara girilirken karşılaşmadan puan veya puanlarla ayrılmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Robin, Mustafa, Hafez, Acquah, Murat, Gökhan, Donald, Fofana, Umut.

İH KONYASPOR: Serkan, Skubic, Selim, Uğur, Sitya, Hadziahmetovic, Jonsson, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic.