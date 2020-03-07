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07 Mart 2020, Cumartesi
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CANLI | Yeni Malatyaspor-Konyaspor

Süper Lig'in 25. haftasında Btc Turk , evinde 'u konuk ediyor. Her iki takım da son haftalarda oynadığı karşılaşmalarda istediği sonuçla ayrılamazken, mücadeleden puan veya puanlarla ayrılarak ivme yakalamak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Btc Turk , Süper Lig'in 25. haftasında evinde 'u konuk ediyor. Her iki takımın da kritik haftalara girilirken karşılaşmadan puan veya puanlarla ayrılmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Robin, Mustafa, Hafez, Acquah, Murat, Gökhan, Donald, Fofana, Umut.

İH KONYASPOR: Serkan, Skubic, Selim, Uğur, Sitya, Hadziahmetovic, Jonsson, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic.

  1. 07.03.2020
  2. Güncelleme: 07.03.2020 13:53
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