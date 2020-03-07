CANLI | Yeni Malatyaspor-Konyaspor
Süper Lig'in 25. haftasında Btc Turk Yeni Malatyaspor, evinde Konyaspor'u konuk ediyor. Her iki takım da son haftalarda oynadığı karşılaşmalarda istediği sonuçla ayrılamazken, mücadeleden puan veya puanlarla ayrılarak ivme yakalamak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Btc Turk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında evinde Konyaspor'u konuk ediyor. Her iki takımın da kritik haftalara girilirken karşılaşmadan puan veya puanlarla ayrılmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Robin, Mustafa, Hafez, Acquah, Murat, Gökhan, Donald, Fofana, Umut.
İH KONYASPOR: Serkan, Skubic, Selim, Uğur, Sitya, Hadziahmetovic, Jonsson, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic.
- 07.03.2020
- Güncelleme: 07.03.2020 13:53
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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