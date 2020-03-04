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04 Mart 2020, Çarşamba
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Yeni ’da

Hikmet Karaman Yeni Malatya’da

Kemal Özdeş'le yollarını ayıran Yeni , 'la anlaşma sağladı.

Kemal Özdeş'le yollarını ayıran Yeni , 'la anlaşma sağladı. Tecrübeli teknik adam, bugün 11.00'de 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. 2006-07 sezonunda Malatya'yı 1 maç çalıştıran Hikmet Karaman, ardından A.Gücü'nün yolunu tutmuştu.

  1. 4.3.2020
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