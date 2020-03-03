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03 Mart 2020, Salı
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'da galibiyet hasreti sürüyor!

Yeni Malatyaspor'da galibiyet hasreti sürüyor!

’de kötü bir süreç yaşayan , galibiyet özlemini 8 maça taşıdı. Sarı-kırmızılılar, ligin 15. haftasındaki galibiyetinin ardından çıktığı 8 maçta 7 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Denizlispor’a 2-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, Özdeş ile çıkılan 5 maçtan da puansız ayrılarak kötü gidişini bu süreçte de sürdürdü. Oynadığı son 14 maçtan 1 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet alarak kötü gidişatını durduramayan , bu süreçte sadece 8 puan toplayabildi. 'dan bayrağı devralan ile de kötü gidişe dur diyemeyen Yeni Malatyaspor, puan tablosunda 24 puanla 13. sıraya geriledi. Sarı-kırmızılı takımın kötü gidişatı istatistiklere de yansıdı. Yeni Malatyaspor, 14 haftada rakip ağlara 13 gol bırakırken, kalesinde ise 24 gol gördü.

Yeni Malatyaspor'da ligdeki son galibiyetini 15. haftada deplasmanda 'a karşı elde etmişti. ekibi, bu maçın ardından oynadığı 8 karşılaşmada 7 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

  1. 03.03.2020
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