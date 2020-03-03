Son dakika: Hikmet Karaman Yeni Malatyaspor ile resmen anlaştı!
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hikmet Karaman getirildi. Sarı siyahlılar, Karaman ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Öte yandan çiçeği burnunda teknik direktörün 2 gün içerisinde şehre gelerek yeni takımıyla sözleşme imzalayacağı aktarıldı.
Süper Lig temsilcisi BtcTurk Yeni Malatyaspor, dün prensipte anlaşma sağladığı Hikmet Karaman ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sergen Yalçın ile sezona başlayan, Yalçın ile yollarını ayırdıktan sonra ise Kemal Özdeş'i göreve getiren Yeni Malatyaspor yönetimi, alınan başarısız sonuçların ardından Özdeş ile de yollarını ayırdı.
Bunun üzerine teknik direktör arayışını sürdüren sarı-siyahlıların temasa geçtiği Hikmet Karaman ile dün prensipte anlaşma sağladı.
Son olarak Kayserispor'u çalıştıran ve Yeni Malatyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Hikmet Karaman'ın 2 gün içerisinde kente gelerek takımın başında yer alacağı bildirildi.
- 03.03.2020
- Güncelleme: 03.03.2020 14:24
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