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02 Mart 2020, Pazartesi
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Kemal Özdeş de gitti

Yenı Malatyaspor, Denizlispor yenilgisi sonrası ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Yenı Malatyaspor, Denizlispor yenilgisi sonrası ile yollarını ayırdığını açıkladı. 'dan sonra göreve getirilen Özdeş sarı- kırmızılı takımla çıktığı 5 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılmıştı.
  1. 2.3.2020
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