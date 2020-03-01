Yeni Malatyaspor Gökhan Töre ve Mustafa Akbaş'ı kadro dışı bırakma kararı aldı
Yeni Malatyaspor, takımın başında çıktığı 5 karşılaşmada da 5 yenilgi alan teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı. Sarı-siyahlı ekip ayrıca Gökhan Töre ve Mustafa Akbaş'ı da kadro dışı bırakma kararı aldı.
Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı. Süper Lig 24. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da, Sergen Yalçın'ın yerine göreve gelen Kemal Özdeş'in macerası 5 maç sürdü.
Üst üste alınan kötü sonuçlara dur diyemeyen Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı. Yeni Malatyaspor kulübünden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzca yapılan toplantı sonucunda Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." ifadelerine yer verildi.
5 MAÇTA 5 MAĞLUBİYET ALDI
Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Kemal Özdeş, takımın başında çıktığı 5 maçta da puan alamadı. Son olarak Denizlispor'a 2-0 kaybeden Yeni Malatyaspor, 24 puanda kaldı.
MUSTAFA AKBAŞ VE GÖKHAN TÖRE KADRO DIŞI BIRAKILACAK
Öte yandan Yeni Malatyaspor'da yönetim kötü gidişattan dolayı kadro dışılar geliyor. Mustafa Akbaş ve Gökhan Töre'nin kadro dışı bırakılmaları bekleniyor.
- 02.03.2020
- Güncelleme: 02.03.2020 06:52
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MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
Yeni Malatyaspor Gökhan Töre ve Mustafa Akbaş'ı kadro dışı bırakma kararı aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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