Yeni Malatyaspor Gökhan Töre ve Mustafa Akbaş'ı kadro dışı bırakma kararı aldı

Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı. Süper Lig 24. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da, Sergen Yalçın'ın yerine göreve gelen Kemal Özdeş'in macerası 5 maç sürdü.

Üst üste alınan kötü sonuçlara dur diyemeyen Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı. Yeni Malatyaspor kulübünden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzca yapılan toplantı sonucunda Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." ifadelerine yer verildi.

5 MAÇTA 5 MAĞLUBİYET ALDI

Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Kemal Özdeş, takımın başında çıktığı 5 maçta da puan alamadı. Son olarak Denizlispor'a 2-0 kaybeden Yeni Malatyaspor, 24 puanda kaldı.

MUSTAFA AKBAŞ VE GÖKHAN TÖRE KADRO DIŞI BIRAKILACAK

Öte yandan Yeni Malatyaspor'da yönetim kötü gidişattan dolayı kadro dışılar geliyor. Mustafa Akbaş ve Gökhan Töre'nin kadro dışı bırakılmaları bekleniyor.