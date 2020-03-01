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01 Mart 2020, Pazar
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Gökhan Göre ve 'ı kadro doışı bırakma kararı aldı

Yeni Malatyaspor Gökhan Göre ve Mustafa Akbaş'ı kadro doışı bırakma kararı aldı

, takımın başında çıktığı 5 karşılaşmada da 5 yenilgi alan ile yollarını ayırdı. Sarı-siyahlı ekip ayrıca Gökhan Göre ve 'ı da bırakma kararı aldı.

'da ile yollarını ayırdı. 24. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da, 'ın yerine göreve gelen Kemal Özdeş'in macerası 5 maç sürdü.

Üst üste alınan kötü sonuçlara dur diyemeyenYeni Malatyaspor'da teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı. Yeni Malatyaspor kulübünden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzca yapılan toplantı sonucunda Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." ifadelerine yer verildi.

5 MAÇTA 5 MAĞLUBİYET ALDI

Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Kemal Özdeş, takımın başında çıktığı 5 maçta da puan alamadı. Son olarak Denizlispor'a 2-0 kaybeden Yeni Malatyaspor, 24 puanda kaldı.


MUSTAFA AKBAŞ VE GÖKHAN TÖRE KADRO DIŞI BIRAKILACAK

Öte yandan Yeni Malatyaspor'da yönetim kötü gidişattan dolayı kadro dışılar geliyor. ve 'nin bırakılmaları bekleniyor.

  1. 02.03.2020
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