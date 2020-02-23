Süper Lig'in 23. haftasında pazar gününün ilk karşılaşmasında BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takım rakibine göre ligde daha rahat bir konumda bulunuyor. Yeni Malatyaspor'da bu karşılaşma öncesi eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

YENİ MALATYASPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yeni Malatyaspor'un sahasında Antalyaspor'u ağırlayacağı maç bugün saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MALATYA'DA KÖTÜ GİDİŞ SÜRÜYOR

Ligin 9. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 4-0'lık skorla geçen Malatya ekibi, sonraki bölümde ligde oynadığı 12 karşılaşmada istikrarsız bir tablo ortaya koydu. Devre arasında teknik direktör Sergen Yalçın ile yolları ayırarak Kemal Özdeş'i göreve getiren BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligde son 12 lig maçında 1 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı. Ligin 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden sarı-siyahlılar, o günden bugüne ligde galibiyet yüzü göremedi.

PODOLSKI BEKLENTİYİ ARTIRDI

Japonya'nın Vissel Kobe takımıyla sözleşmesi sona ermesinin ardından Fraport TAV Antalyaspor'a transfer olan 34 yaşındaki yıldız oyuncu Lukas Podolski, kırmızı-beyazlı ekipte ilk defa 21. haftada Hes Kablo Kayserispor deplasmanında görev aldı. Polonya asıllı Alman futbolcu, 2-2 sona eren Kayserispor maçında 11, bir sonraki hafta 3-1 kazandıkları Kasımpaşa karşılaşmasında ise 18 dakika forma giydi.

Podolski, her iki maçta da birer kez topu ağlara göndermesine karşın, ofsayt gerekçesiyle bu pozisyonlar gol değeri kazanmadı. Kasımpaşa maçı sonunda bir süre stattan ayrılmayıp, takımın izinli olduğu gün ise tesislere giderek özel antrenman yapan yıldız futbolcu, kırmızı-beyazlı camiada beklentiyi artırdı.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

*Sezonun ilk yarısındaki maçta Antalyaspor'a 3-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor, daha önce rakibine aynı sezonda iki kez kaybetmedi.

*Yeni Malatyaspor'a rakip olduğu beş maçın üçünü kazanan Antalyaspor (1B 1M), rakibini dış sahada mağlup edemedi.

*Evinde oynadığı son üç maçı kaybeden Yeni Malatyaspor, kulüp tarihinin en uzun serisini sona erdirmek için sahaya çıkıyor.

*Süper Lig'de dört maçtır mağlup olmayan Antalyaspor (2G 2B), daha uzun bir seriyi son olarak Aralık 2016-Şubat 2017 arasında yakalamıştı (altı maç).

*Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'de kaydettiği son 12 golün sadece biri iç sahada geldi.

Bu sezon Süper Lig maçlarının son 15 dakikalarında en fazla gol atan takım Yeni Malatyaspor (16).

*Yeni Malatyaspor forveti Umut Bulut'un Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı iki rakibinden biri Antalyaspor (9; Başakşehir ile birlikte).

*Şu an Yeni Malatyaspor kadrosunda yer alan oyuncular arasında bu sezon ligde en fazla gol atan isim olan Thievy Bifouma (6), Süper Lig kariyerinde Antalyaspor'a karşı çıktığı beş karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı.

*Süper Lig'de çıktığı son iki maçta da gol sevinci yaşayan Antalyaspor oyuncusu Sinan Gümüş (3 gol), üç maçlık bir seriyi sadece bir kez yakaladı (Mayıs-Haziran 2017).

*Süper Lig kariyerinde Antalyaspor ile karşılaştığı altı maçın sadece ikisini kazanan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş (4M), bu galibiyetleri ilk ve son karşılaşmalarda aldı.

