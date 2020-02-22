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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Taktik çalıştılar

Taktik çalıştılar

Ligde 6 maçtır galibiyete hasret kalan Y.Malatya, 'la evinde yapacağı kritik maçın hazırlıklarını sürdürdü. yönetimindeki antrenmanda, Antalyaspor karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu.

Ligde 6 maçtır galibiyete hasret kalan Y.Malatya, 'la evinde yapacağı kritik maçın hazırlıklarını sürdürdü. yönetimindeki antrenmanda, Antalyaspor karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu. Futbolcuların son derece hırslı gözükmesi teknik ekibin yüzünü güldürdü.

  1. 22.2.2020
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