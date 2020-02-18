Yazıktır günahtır - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
18 Şubat 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Yazıktır günahtır

Yazıktır günahtır

Yazıktır günahtır

Yeni 'da, G.Saray maçında penaltılarının verilmemesine tepkiler dinmiyor. , "VAR'a neden gidilmez bunu kim izah edebilir. Yazıktır günahtır" dedi.

Yeni 'da, G.Saray maçında penaltılarının verilmemesine tepkiler dinmiyor. , "VAR'a neden gidilmez bunu kim izah edebilir. Yazıktır günahtır. Bu kadar da Anadolu takımlarını küçümsemesinler" diye konuştu.
  1. 18.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yazıktır günahtır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN