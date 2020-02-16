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16 Şubat 2020, Pazar
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’da 2 eksik var

Malatya’da 2 eksik var

Ligde bugün ile karşılaşacak olan hazırlıklarını tamamladı.

Ligde bugün ile karşılaşacak olan hazırlıklarını tamamladı. Kazanıp ligde çıkışa geçmek isteyen sarı-siyahlılarda sakatlığı süren Moryke Fofana ile kart cezalısı , mücadelede forma giyemeyecek.
  1. 16.2.2020
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