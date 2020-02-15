Y.Malatya hırslı çalışıyor
Ligde oynadığı son 11 maçta sadece 1 galibiyet alan Yeni Malatyaspor, yarın G.Saray'la deplasmanda oynayacağı kritik maça, sıkı bir şekilde hazırlanıyor.
Ligde oynadığı son 11 maçta sadece 1 galibiyet alan Yeni Malatyaspor, yarın G.Saray'la deplasmanda oynayacağı kritik maça, sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Kemal Özdeş yönetiminde çalışan sarıkırmızılılar, dünkü idmanda G.Saray maçının taktiği üzerinde durdu. Antrenmanda futbolcuların son derece hırslı olması ise dikkati çekti.
- 15.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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