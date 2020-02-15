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15 Şubat 2020, Cumartesi
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Y.Malatya hırslı çalışıyor

Y.Malatya hırslı çalışıyor

Ligde oynadığı son 11 maçta sadece 1 galibiyet alan , yarın G.Saray'la deplasmanda oynayacağı kritik maça, sıkı bir şekilde hazırlanıyor.

Ligde oynadığı son 11 maçta sadece 1 galibiyet alan , yarın G.Saray'la deplasmanda oynayacağı kritik maça, sıkı bir şekilde hazırlanıyor. yönetiminde çalışan sarıkırmızılılar, dünkü idmanda G.Saray maçının taktiği üzerinde durdu. Antrenmanda futbolcuların son derece hırslı olması ise dikkati çekti.

  1. 15.2.2020
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