Y.Malatya hırslı çalışıyor

Ligde oynadığı son 11 maçta sadece 1 galibiyet alan Yeni Malatyaspor, yarın G.Saray'la deplasmanda oynayacağı kritik maça, sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Kemal Özdeş yönetiminde çalışan sarıkırmızılılar, dünkü idmanda G.Saray maçının taktiği üzerinde durdu. Antrenmanda futbolcuların son derece hırslı olması ise dikkati çekti.