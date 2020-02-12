Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Aziz Yalçınkaya: Zor bir müsabaka bizleri bekliyor
Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Aziz Yalçınkaya, bu hafta deplasmanda oynayacakları Galatasaray'ın ikinci yarının en formda takımı olduğunu belirterek, "Bu anlamda zor bir müsabaka bizleri bekliyor. Fakat futbol sahada oynanan ve daha çok çalışanın kazandığı bir oyun” dedi.
Süper Lig'in 21. haftası geride kalırken, üst üste aldığı kötü sonuçlarla geçen sezonları aratan Yeni Malatyaspor, alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Aziz Yalçınkaya, takımlarına güvendiklerini, alacakları bir galibiyetle her şeyin düzeleceğine inandığını söyledi.
Kulüp olarak bulundukları konumun kendilerine yakışmadığını kaydeden Yalçınkaya, "Yeni Malatyaspor Kulübü olarak son yıllarda hep yukarı doğru bir ivme halinde olduğumuz için son haftalardaki gidişat ister istemez moralleri bozdu. Çünkü bize bu durum yakışmıyor. Elde ettiğimiz büyük başarıların ardından camiamız haklı olarak daha büyük başarılar bekliyor. Ancak maalesef şu an uzun haftalardır maç kazanamayan bir durumdayız. Bunu yeneceğimize ve en kısa zamanda arzu edilen sonuçları alacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.
"RAKİBİMİZ İKİNCİ YARININ EN FORMDA TAKIMI"
Önlerinde bulunan Galatasaray maçının kendileri açısından oldukça zor bir müsabaka olduğunu da belirten Yalçınkaya, "Rakibimiz ikinci yarının en formda takımı. Bu anlamda zor bir müsabaka bizleri bekliyor. Fakat futbol sahada oynanan ve daha çok çalışanın kazandığı bir oyun. Biz rakibin ismine bakmadan sahada elimizden gelenin en iyisini yamak için mücadele edeceğiz. Umarım istediğimiz sonuçla evimize döneriz" diye konuştu.
- 12.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Aziz Yalçınkaya: Zor bir müsabaka bizleri bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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