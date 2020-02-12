Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Aziz Yalçınkaya: “Zor bir müsabaka bizleri bekliyor” - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
12 Şubat 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Aziz Yalçınkaya: Zor bir müsabaka bizleri bekliyor

Asbaşkanı Aziz Yalçınkaya: Zor bir müsabaka bizleri bekliyor

Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Aziz Yalçınkaya: Zor bir müsabaka bizleri bekliyor

Asbaşkanı Aziz Yalçınkaya, bu hafta deplasmanda oynayacakları 'ın ikinci yarının en formda takımı olduğunu belirterek, "Bu anlamda zor bir müsabaka bizleri bekliyor. Fakat sahada oynanan ve daha çok çalışanın kazandığı bir oyun” dedi.

'in 21. haftası geride kalırken, üst üste aldığı kötü sonuçlarla geçen sezonları aratan , alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Yeni , takımlarına güvendiklerini, alacakları bir galibiyetle her şeyin düzeleceğine inandığını söyledi.

Kulüp olarak bulundukları konumun kendilerine yakışmadığını kaydeden Yalçınkaya, "Yeni Malatyaspor Kulübü olarak son yıllarda hep yukarı doğru bir ivme halinde olduğumuz için son haftalardaki gidişat ister istemez moralleri bozdu. Çünkü bize bu durum yakışmıyor. Elde ettiğimiz büyük başarıların ardından camiamız haklı olarak daha büyük başarılar bekliyor. Ancak maalesef şu an uzun haftalardır maç kazanamayan bir durumdayız. Bunu yeneceğimize ve en kısa zamanda arzu edilen sonuçları alacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

"RAKİBİMİZ İKİNCİ YARININ EN FORMDA TAKIMI"

Önlerinde bulunan maçının kendileri açısından oldukça zor bir müsabaka olduğunu da belirten Yalçınkaya, "Rakibimiz ikinci yarının en formda takımı. Bu anlamda zor bir müsabaka bizleri bekliyor. Fakat sahada oynanan ve daha çok çalışanın kazandığı bir oyun. Biz rakibin ismine bakmadan sahada elimizden gelenin en iyisini yamak için mücadele edeceğiz. Umarım istediğimiz sonuçla evimize döneriz" diye konuştu.

  1. 12.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Aziz Yalçınkaya: Zor bir müsabaka bizleri bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN