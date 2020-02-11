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11 Şubat 2020, Salı
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'lu taraftarlardan !

Yeni Malatyaspor'lu taraftarlardan tam destek!

Malatyaspor Derneği Ankaragücü yenilgisiyle birlikte süre gelen mağlubiyetlerin sebep olduğu camiada ki baş gösteren olumsuz tabloyu dağıtma adına ‘’ kararı aldı.

Son haftalarda takımlarının aldığı yenilgilerle moralleri bozulan sarı-kırmızılı kalan haftalar öncesinde camiaya birlik beraberlik mesajı vererek, takıma her şartta ve durumda verme kararı aldı. Konuyla ilgili konuşan Malatyaspor taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya, takımlarına sonuna kadar destek olacaklarını söyledi.

Ligdeki durumlarına üzüldüklerini ancak bu durumdan kenetlenerek çıkabileceklerini belirten Kaya, "Malatyasporumuz son haftalarda kendisine yakışmayan sonuçlar almaktadır. Bu elbette ki takımın gerçek sahipleri taraftarlarımızı üzmektedir. Fakat bu olumsuz tabloyu tersine çevirmek de yine bizim elimizde. Biz taraftarlar derneği olarak lig sonuna kadar takımımıza verme kararı aldık. Bu saatten sonra futbolcuyu, teknik heyeti ya da yönetimi protesto etmek hiçbir şeyi değiştirmeyeceği gibi işleri daha da zorlaştıracaktır. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Kimsenin üzerinden prim yapmasına izin vermeyeceğiz. Daha stadın yolunu bile bilmeyenlerin çıkıp da akıl vermesi oldukça düşündürücü. Biz kimin amacının ne olduğunu çok iyi biliyoruz. O yüzden bir kez daha bilinmeli ki Malatyaspor'un başarısızlığını dört gözle bekleyenler daha çok beklerler" diye konuştu.

  1. 11.02.2020
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