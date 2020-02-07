Y. Malatya’da 3 puan hasreti
Süper Lig'de 21. hafta Malatya-Ankaagücü maçıyla açılıyor. Sarı-kırmızılı ekip 4, Başkent temsilcisi 14 maçtır galibiyete hasret.
Süper Lig'de 21. hafta Malatya-Ankaagücü maçıyla açılıyor. Sarı-kırmızılı ekip 4, Başkent temsilcisi 14 maçtır galibiyete hasret. Malatya'da sakatlığı bulunan Fofana ile kart cezalısı Murat Yıldırım ve Hadebe yok. A.Gücü'nde ise sakatlığı bulanan Korcan ve kart cezalısı Faty forma giyemeyecek.
- 7.2.2020
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