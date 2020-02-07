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07 Şubat 2020, Cuma
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Y. ’da 3 puan hasreti

Y. Malatya’da 3 puan hasreti

 Lig'de 21. hafta -Ankaagücü maçıyla açılıyor. Sarı-kırmızılı ekip 4, Başkent temsilcisi 14 maçtır galibiyete hasret.

Lig'de 21. hafta -Ankaagücü maçıyla açılıyor. Sarı-kırmızılı ekip 4, Başkent temsilcisi 14 maçtır galibiyete hasret. Malatya'da sakatlığı bulunan Fofana ile kart cezalısı ve Hadebe yok. A.Gücü'nde ise sakatlığı bulanan Korcan ve kart cezalısı Faty forma giyemeyecek.

  1. 7.2.2020
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