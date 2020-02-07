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07 Şubat 2020, Cuma
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Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri MAÇ SONUCU Yeni Malatyaspor 0-1 Ankaragücü

MAÇ SONUCU 0-1 Ankaragücü

MAÇ SONUCU Yeni Malatyaspor 0-1 Ankaragücü

'de 21. haftanın açılış maçında , deplasmanda BtcTurk 'u 1-0 mağlup etti. Ligde 14 maç sonra galip gelen Başkent temsilcisinin golünü 66. dakikada Dever Orgill kaydetti. Ev sahibi Yeni 'da 49. dakikada kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı.

'de 21. haftanın perdesi 'da açıldı. Küme düşme hattındaki , deplasmanda BtcTurk 'u 1-0 mağlup etti. Ligde 14 maç sonra galip gelen Başkent temsilcisinin golünü 66. dakikada Dever Orgill kaydetti. Ev sahibi Yeni Malatya'da 49. dakikada kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı.

Detaylar geliyor...

11'LER:

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Mina, Sakıb, Robin, Chaaleli, Acquah, Hafez, Bifouma, Kjartansson

MKE Ankaragücü: Friedrich, Pinto, Kulusic, Alihan, Kitsiou, Lukasik, Scarione, Lobzhanidze, İlhan, Rodrigues, Orgill

  1. 07.02.2020
  2. Güncelleme: 07.02.2020 21:56
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