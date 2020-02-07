MAÇ SONUCU Yeni Malatyaspor 0-1 Ankaragücü

Süper Lig'de 21. haftanın perdesi Malatya'da açıldı. Küme düşme hattındaki MKE Ankaragücü, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Ligde 14 maç sonra galip gelen Başkent temsilcisinin golünü 66. dakikada Dever Orgill kaydetti. Ev sahibi Yeni Malatya'da Mustafa Akbaş 49. dakikada kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı.

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11'LER:

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Mina, Sakıb, Robin, Chaaleli, Acquah, Hafez, Bifouma, Kjartansson

MKE Ankaragücü: Friedrich, Pinto, Kulusic, Alihan, Kitsiou, Lukasik, Scarione, Lobzhanidze, İlhan, Rodrigues, Orgill