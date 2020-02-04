Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Remi Walter: Bir seri yakalayacağız ve devam edeceğiz - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
04 Şubat 2020, Salı
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'un yeni transferi : Bir seri yakalayacağız ve devam edeceğiz

Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Remi Walter: Bir seri yakalayacağız ve devam edeceğiz

ekiplerinden BtcTurk 'un yeni transferi , takımın başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi. BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 21. haftasında 7 Şubat Cuma günü sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde Teknik Direktör Kemal Özdeş, yönetiminde sürdürdü.

Sarı-siyahlıların ara döneminde kadrosuna kattığı Fransız futbolcusu , antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, 'de futbol oynamanın ve BtcTurk forması giymenin güzel bir duygu olduğunu belirtti.

Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma giydiğini ancak sonucun kendisini memnun etmediğini aktaran Walter, şöyle devam etti:

"Önümüzde maçı var. O maçla takım ruhunu yakalayacağız. Bir seri yakalayacağız ve devam edeceğiz. Fizik olarak şu an kendimi iyi hissediyorum. İlk maçımı oynadım ve bu beni olumlu yönde etkiledi. Önümüzdeki maçlarda hem kendi performansımı yakalama açısından hem de Yeni Malatyaspor'un ligdeki başarısı için elimden geleni yapacağım."

Walter, takımdaki atmosferle ilgili, "Malatya'da çok mutluyum, takımın kalitesi iyi. Bu kaliteyi ortaya çıkaracağız, bir seri yakalayacağız. Şu an aklımda cuma günü oynayacağımız maç var." değerlendirmesini yaptı. Öte yandan futbolcular ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmanda üç gruba ayrılarak, pas çalışması, dar alanda kısa pas ve top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği bildirildi. Tedavileri devam eden Teenage Hadebe ve Moryke Fofana antrenmana katılmadı.

  1. 04.02.2020
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