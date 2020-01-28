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28 Ocak 2020, Salı
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’ya dev Viking

Malatya’ya dev Viking

Yeni , Jahovic’in yerine Rostov’un 1.87 boyundaki İzlandalı milli golcüsü Kjartansson’u aldı.

'de kötü gidişatı durdurmak için hoca değişikliğine giderek 'i getiren Y., takıma takviyelerini de sürdürüyor. Sarıkırmızılılar, 'ya transfer olan Jahovic'in boşluğunu Rus ekibi Rostov'dan İzlandalı milli golcü Kjartansson'la doldurdu. 29 yaşındaki, 1.87 boyundaki dev santrforla 1 yılı opsiyonlu, 6 ay kiralık sözleşme imzalandı. Kjartansson, daha önce Malmö, J.Suning, Maccabi, Rostov ve R.Kazan'da oynadı. 'da bu sezon 17 maçta ter döken tecrübeli forvet, 1 gol, 1 asistle oynarken, 26 kez milli olduğu İzlanda'da 3 kez ağları sarstı.
  1. 28.1.2020
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