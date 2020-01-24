"Malatya’da mutluyum"

Yeni Malatyaspor'un başarılı yıldızı Guilherme, maç sonunda A Spor'a konuştu. İsmi başka takımlarla anılan Brezilyalı 10 numara, "Malatya'dayım ve kulübümde çok mutluyum. Ayrılmayı düşünmüyorum" yorumunu yaptı.