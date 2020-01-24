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24 Ocak 2020, Cuma
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"’da mutluyum"

"Malatya’da mutluyum"

 Malatyaspor'un başarılı yıldızı Guilherme, maç sonunda A Spor'a konuştu.

Malatyaspor'un başarılı yıldızı Guilherme, maç sonunda A Spor'a konuştu. İsmi başka takımlarla anılan Brezilyalı 10 numara, "'dayım ve kulübümde çok mutluyum. Ayrılmayı düşünmüyorum" yorumunu yaptı.

  1. 24.1.2020
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