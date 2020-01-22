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22 Ocak 2020, Çarşamba
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Yeni ’da Karaman sesleri

Yeni Malatya’da Karaman sesleri

, 'ın boşluğunu ile doldurmayı planlıyor.

, 'ın boşluğunu ile doldurmayı planlıyor. 'dan ayrılan 53 yaşındaki tecrübeli teknik adam ile görüşmelerin son aşamaya geldiği iddia edildi. , yarın kupada 'la, pazartesi ligde ile karşılaşacak.
  1. 22.1.2020
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