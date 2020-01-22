Malatyaspor'da rota değişti! Sergen Yalçın'ın ardından...
Son olarak Sergen Yalçın ile çalışan ve yollarını ayırmasının ardından teknik adam arayışına giren Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da yeni isimler gündeme gelmeye devam ediyor... Tecrübeli teknik direktör Tolunay Kafkas ile temas kuran sarı siyahlılar anlaşma sağlayamazken, rotayı Kemal Özdeş ve Cihat Arslan'a çevirdi! İşte detaylar...
Geçtiğimiz haftalarda Sergen Yalçın ile yollarını ayıran BTC Türk Yeni Malatyaspor'un Tolunay Kafkas'ı yeni teknik direktörü olarak ilan edeceği iddia edilmişti. Ancak Anadolu temsilcisi, tecrübeli teknik direktör ile anlaşmaya varamadı.
Malatya ile sözleşme imzalaması beklenen Kafkas'ın bazı şartlarda Yeni Malatyaspor yönetimiyle anlaşamadığı öğrenilirken, sarı siyahlılarda hedef değişti.
YENİ ADAYLAR; ÖZDEŞ VE ARSLAN
Sarı-siyahlıların gündemindeki isimler Kemal Özdeş ve Cihat Arslan. Önümüzdeki günlerde teknik direktör konusunu netleştirecek olan yönetim, gündemdeki hocalarla temasa geçti.
Kasımpaşa'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir ekiple anlaşmayan Kemal Özdeş'in, Yeni Malatyaspor'a bir adım daha yakın olduğu öğrenildi.
KARAMAN KABUL ETMEDİ
Öte yandan Milliyet'in haberine göre sarı siyahlı yönetim, ilk olarak Trabzonspor ile yollarını ayıran Ünal Karaman'a teklif götürmüştü. Tecrübeli teknik direktör, Yeni Malatyaspor yönetimine sezon sonuna dek takım çalıştırmak istemediğini iletmiş ve teklifi geri çevirmişti.
- 22.01.2020
- Güncelleme: 22.01.2020 18:04
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Malatyaspor'da rota değişti! Sergen Yalçın'ın ardından... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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