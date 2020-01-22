Malatyaspor'da rota değişti! Sergen Yalçın'ın ardından...

Geçtiğimiz haftalarda Sergen Yalçın ile yollarını ayıran BTC Türk Yeni Malatyaspor'un Tolunay Kafkas'ı yeni teknik direktörü olarak ilan edeceği iddia edilmişti. Ancak Anadolu temsilcisi, tecrübeli teknik direktör ile anlaşmaya varamadı.

Malatya ile sözleşme imzalaması beklenen Kafkas'ın bazı şartlarda Yeni Malatyaspor yönetimiyle anlaşamadığı öğrenilirken, sarı siyahlılarda hedef değişti.

YENİ ADAYLAR; ÖZDEŞ VE ARSLAN

Sarı-siyahlıların gündemindeki isimler Kemal Özdeş ve Cihat Arslan. Önümüzdeki günlerde teknik direktör konusunu netleştirecek olan yönetim, gündemdeki hocalarla temasa geçti.

Kasımpaşa'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir ekiple anlaşmayan Kemal Özdeş'in, Yeni Malatyaspor'a bir adım daha yakın olduğu öğrenildi.

KARAMAN KABUL ETMEDİ

Öte yandan Milliyet'in haberine göre sarı siyahlı yönetim, ilk olarak Trabzonspor ile yollarını ayıran Ünal Karaman'a teklif götürmüştü. Tecrübeli teknik direktör, Yeni Malatyaspor yönetimine sezon sonuna dek takım çalıştırmak istemediğini iletmiş ve teklifi geri çevirmişti.