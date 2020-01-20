Malatya umutlu

Başakşehir deplasmanında beklenmedik bir yenilgi yaşayan Yeni Malatyaspor'da yönetici Hakkı Çelikel, camiaya sağduyu çağrısı yaptı. Çelikel, "Kısa zamanda en az 2 transfer yapıp, eksikleri tamamlamak istiyoruz. İnşallah bu gidişata 'dur' deyip, çıkışa geçeceğiz" dedi.