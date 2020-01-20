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20 Ocak 2020, Pazartesi
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umutlu

Malatya umutlu

deplasmanında beklenmedik bir yenilgi yaşayan 'da yönetici , camiaya sağduyu çağrısı yaptı. Çelikel, "Kısa zamanda en az 2 yapıp, eksikleri tamamlamak istiyoruz. İnşallah bu gidişata 'dur' deyip, çıkışa geçeceğiz" dedi.

deplasmanında beklenmedik bir yenilgi yaşayan 'da yönetici Hakkı Çelikel, camiaya sağduyu çağrısı yaptı. Çelikel, "Kısa zamanda en az 2 yapıp, eksikleri tamamlamak istiyoruz. İnşallah bu gidişata 'dur' deyip, çıkışa geçeceğiz" dedi.

  1. 20.1.2020
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