Malatya umutlu
Başakşehir deplasmanında beklenmedik bir yenilgi yaşayan Yeni Malatyaspor'da yönetici Hakkı Çelikel, camiaya sağduyu çağrısı yaptı. Çelikel, "Kısa zamanda en az 2 transfer yapıp, eksikleri tamamlamak istiyoruz. İnşallah bu gidişata 'dur' deyip, çıkışa geçeceğiz" dedi.
Başakşehir deplasmanında beklenmedik bir yenilgi yaşayan Yeni Malatyaspor'da yönetici Hakkı Çelikel, camiaya sağduyu çağrısı yaptı. Çelikel, "Kısa zamanda en az 2 transfer yapıp, eksikleri tamamlamak istiyoruz. İnşallah bu gidişata 'dur' deyip, çıkışa geçeceğiz" dedi.
- 20.1.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Malatya umutlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.