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17 Ocak 2020, Cuma
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beklemede

Teknik direktör beklemede

Yeni , 'ın yerine konusunda aceleci davranmıyor.

Yeni , 'ın yerine konusunda aceleci davranmıyor. Başkan Adil Gevrek, " ve ile görüşmemiz olmadı. Zaten bu iş çok taze. Şimdilik bekliyoruz. Yönetim olarak toplantı yapacağız ve hoca konusunda karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.
  1. 17.1.2020
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