Malatya’nın Alper aşkı - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
12 Ocak 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Malatya’nın Alper aşkı

Malatya’nın Alper aşkı

Malatya’nın Alper aşkı

Ligin flaş takımlarından 'da gündem ... 'de kadroya giremeyen 28 yaşındaki futbolcuda ısrarcı olan Doğu ekibi, tüm şartları zorluyor.

Ligin flaş takımlarından 'da gündem ... 'de kadroya giremeyen 28 yaşındaki futbolcuda ısrarcı olan Doğu ekibi, tüm şartları zorluyor. Teknik direktör 'ın da bu futbolcuda ısrarcı olduğu belirtilirken, Malatyaspor'un bu transferi kiralık olarak bitirmek istediği kaydediliyor.
  1. 12.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Malatya’nın Alper aşkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN