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11 Ocak 2020, Cumartesi
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siftah yaptı

Umut Bulut siftah yaptı

Yeni Malatyaspor, 'da Arnavutluk 1. Lig ekibi Kukesi'yle hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Yeni Malatyaspor, 'da Arnavutluk 1. Lig ekibi Kukesi'yle hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede, 'dan yeni transferi 'un 55'teki golüyle öne geçti. 83'te Abazaj sonucu ilan etti: 1-1.
  1. 11.1.2020
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