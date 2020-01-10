Sergen Yalçın: Guilherme Beşiktaş'la görüşüyor - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
10 Ocak 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Sergen Yalçın: Guilherme Beşiktaş'la görüşüyor

Sergen Yalçın: Guilherme Beşiktaş'la görüşüyor

Sergen Yalçın: Guilherme Beşiktaş'la görüşüyor

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın Beinsports'a önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, Beşiktaş ve 'nin gündeminde olan Guilherme'nin Beşiktaş ile görüştüğünü söyledi. İşte detaylar...

Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın'dan Guilherme açıklaması geldi. Başarılı teknik adam Beinsports'a verdiği röportajda Guilherme'nin Beşiktaş'la görüştüğünü bildiğini söyledi.

Sergen Yalçın'ın Guilherme konusundaki açıklamaları şu şekilde:

Gider mi kalır mı bilemiyorum. Tamamen kendisine kalmış bir şey. Ligin ilk yarısında asist ve gol anlamında çok ciddi katkı verdi takıma. Her antrenmana çıkar, çalışır. Hiçbir sorun yaşamadık onunla. Ben kalmasını isterim ama gitmek isterse de "Kal' diyemem. Transferin sonucunu bilmiyorum, bir temas olduğunu, görüşmelerin sürdüğünü biliyorum.

  1. 10.01.2020
  2. Güncelleme: 10.01.2020 21:07
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sergen Yalçın: Guilherme Beşiktaş'la görüşüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN