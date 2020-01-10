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10 Ocak 2020, Cuma
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Malatya’ya üç yıldız

Malatya’ya üç yıldız

 Malatya, ve 'ın eski günlerini arayan yıldızlarına göz dikti. Başkan , " ve önemli oyuncular. da öyle. Gündemimizde var. Şartlar oluşursa olabilir" diye sarıkırmızılı camiaya müjde verdi.

Malatya, ve 'ın eski günlerini arayan yıldızlarına göz dikti. Başkan , " ve önemli oyuncular. da öyle. Gündemimizde var. Şartlar oluşursa olabilir" diye sarıkırmızılı camiaya müjde verdi.

  1. 10.1.2020
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