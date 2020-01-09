Umut hazır
Yeni Malatyaspor'un Kayserispor'dan transfer ettiği Umut Bulut, takımın en skorer ismi Jahovic'le rekabete girmeye hazır. Tecrübeli golcü, "Rekabet ortamı her zaman iyidir. Takıma faydası vardır" ifadelerini kullandı.
Yeni Malatyaspor'un Kayserispor'dan transfer ettiği Umut Bulut, takımın en skorer ismi Jahovic'le rekabete girmeye hazır. Tecrübeli golcü, "Rekabet ortamı her zaman iyidir. Takıma faydası vardır" ifadelerini kullandı.
- 9.1.2020
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Yorum
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Toplam 2
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Yorum
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