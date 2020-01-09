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09 Ocak 2020, Perşembe
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Umut hazır

Umut hazır

'un 'dan ettiği , takımın en skorer ismi Jahovic'le rekabete girmeye hazır. Tecrübeli golcü, "Rekabet ortamı her zaman iyidir. Takıma faydası vardır" ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor'un 'dan ettiği , takımın en skorer ismi Jahovic'le rekabete girmeye hazır. Tecrübeli golcü, "Rekabet ortamı her zaman iyidir. Takıma faydası vardır" ifadelerini kullandı.

  1. 9.1.2020
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