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07 Ocak 2020, Salı
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altyapısı 'da güç depoluyor

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya'da güç depoluyor

ve Takımı 'da kamp çalışmalarını sürdürüyor. Küme düşmenin olduğu her iki kategoride Yeni Malatyaspor U19 Takımı son sırada, U17 Takımı ise 19 puanla 12. sırada bulunuyor.

Altyapıdan A Takım'a yükselen ve profesyonel olarak farklı takımlara kiralık olarak giden oyuncuların boşluğunu dolduramayan altyapısı kategorisinde küme düşmeme mücadelesi veriyor.

Sarı-kırmızılıların iki kategorisi de Lara'da ligin ikinci yarısına hazırlanıyor. Murat Uçkun'un çalıştırdığı U19 Takımı ile Murat Kayapınar'ın çalıştırdığı Takımı ligin ikinci yarısına güçlü girmek için yoğun bir tempoda çalışıyor. Sarı-kırmızılılar 1 haftalık kamptan sonra 'ya dönecek.
U19 kategorisinde ise öncesinde takıma takviye yapılacağı açıklandı.

  1. 07.01.2020
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