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06 Ocak 2020, Pazartesi
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Erol Bulut'tan müjdesi!

Erol Bulut'tan transfer müjdesi!

Aytemiz Teknik Direktörü Erol Bulut, kampında açıklamalarda bulundu. Sezonun ilk yarısında iyi bir iş çıkardıklarını söyleyen Bulut, konusuna da değinerek, "Hücuma 1-2 takviye yapacağız" dedi.

'in ilk yarısını 29 puanla 6. sırada tamamlayan Aytemiz , hazırlıklarını Belek'te sürdürüyor. , bu akşam yapılan antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sezonun ilk yarısının kendileri adına iyi başladığını söyleyen Bulut, "Müthiş bir başlangıç yaptık. Sonrasında hafif bir düşüş oldu. Aslında düşüş demememiz lazım, iyi oynayan bir Alanyaspor vardı. Çok gol pozisyonuna girmemize rağmen gol yollarında bir sıkıntı olmuştu. Sona doğru tekrar toparladık ve 29 puanla tamamladık. Alanyaspor, 4 senelik Süper Lig macerasında son 3 sezonda ilk yarıları 18 puanda tamamlıyordu. Şu anda 29 puandayız. Demek ki işimizi iyi yaptık, oyuncular işini iyi yaptı. İnşallah ikinci yarıda bunun üzerine ekleyerek takımı daha iyi bir noktaya getirerek tamamlarız" ifadelerini kullandı.

"1-2 TRANSFER YAPACAĞIZ"

Devre arasında takıma takviye yapacaklarını da söyleyen Erol Bulut, " konusunda arayışlarımız devam ediyor. 1-2 transfer yapacağız ve bu da hücum anlamında olacak. Yönetimimiz ve transfer komitemiz bu anlamda girişimlerde bulundu ve birkaç kişiyle görüşüyor. İnşallah en kısa sürede aramıza katılacaklar" dedi. Son olarak birçok futbolcusunun başka takımlarla anılmasıyla ilgili konuşan Bulut, " parayla dönen bir iş. Futbolcu fiyatını bulduğunda, kulübün menfaatleri doğrultusunda transfer olabilir. Ama bir oyuncunuz gittiği zaman da yerine alacağınız isimler hazır olmalı. Bizim A, B ve C planlarımız bu konuda hazır. Ancak tabii ki oyuncuların ayrılmasından yana değilim" diyerek sözlerini noktaladı.

  1. 06.01.2020
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