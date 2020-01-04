Yeni Malatyaspor Bifouma ile sözleşme uzattığını açıkladı | Transfer haberleri
Son dakika... Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, Kongolu futbolcusu Thievy Bifouma'nın sözleşmesinin 1+1 yıllık anlaşmayla uzatıldığını açıkladı.
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Thievy Bifouma'nın sözleşmesinin 1+1 yıllık anlaşmayla 2021 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Geçen sezonun devre arasında Ankaragücü'nden bedelsiz olarak transfer edilen 27 yaşındaki oyuncu bu sezon 19 maçta 6 gol 2 asistlik bir performans sergilemişti.
- 04.01.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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