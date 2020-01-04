Yeni Malatyaspor Bifouma ile sözleşme uzattığını açıkladı | Transfer haberleri - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
04 Ocak 2020, Cumartesi
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Bifouma ile sözleşme uzattığını açıkladı | haberleri

Yeni Malatyaspor Bifouma ile sözleşme uzattığını açıkladı | Transfer haberleri

Son dakika... ekiplerinden BtcTurk , Kongolu futbolcusu 'nın sözleşmesinin 1+1 yıllık anlaşmayla uzatıldığını açıkladı.

BtcTurk , 'nın sözleşmesinin 1+1 yıllık anlaşmayla 2021 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Geçen sezonun devre arasında Ankaragücü'nden bedelsiz olarak edilen 27 yaşındaki oyuncu bu sezon 19 maçta 6 gol 2 asistlik bir performans sergilemişti.

  1. 04.01.2020
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