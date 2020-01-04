Malatya’dan 1 maç
Devre arası çalışmalarına yarın Belek'te başlayacak Y.Malatya, kamptaki tek hazırlık maçını Arnavutluk'tan Kukesi ile yapacak. Sarı-kırmızılılar, 11 Ocak'ta Arnavutluk ekibiyle karşılaşacak.
Devre arası çalışmalarına yarın Belek'te başlayacak Y.Malatya, kamptaki tek hazırlık maçını Arnavutluk'tan Kukesi ile yapacak. Sarı-kırmızılılar, 11 Ocak'ta Arnavutluk ekibiyle karşılaşacak. Malatya, daha sonra kupadaki Sivasspor müsabakası için Sivas'a geçecek.
- 4.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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