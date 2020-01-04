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04 Ocak 2020, Cumartesi
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’dan 1 maç

Malatya’dan 1 maç

Devre arası çalışmalarına yarın Belek'te başlayacak Y., kamptaki tek hazırlık maçını 'tan Kukesi ile yapacak. Sarı-kırmızılılar, 'ta Arnavutluk ekibiyle karşılaşacak.

Devre arası çalışmalarına yarın Belek'te başlayacak Y., kamptaki tek hazırlık maçını 'tan Kukesi ile yapacak. Sarı-kırmızılılar, 'ta Arnavutluk ekibiyle karşılaşacak. Malatya, daha sonra kupadaki müsabakası için 'a geçecek.

  1. 4.1.2020
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